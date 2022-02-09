На Олимпийских играх в Пекине за сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом

В Китае продолжают обнаруживать коронавирус у тех, кто прибыл в страну

На Олимпийских играх в Пекине выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил официальный сайт ОИ-2022.



Организаторы сообщили, что в Пекин прибыло 205 человек, из них 128 спортсменов и официальных лиц и 77 – представители других заинтересованных сторон. Из них коронавирус выявили у 5 человек, из которых трое – спортсмены и официальные лица.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине из-за коронавируса пропустит пятикратная чемпионка мира Хайди Венг.