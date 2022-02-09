На Олимпийских играх в Пекине за сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом

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Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
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21:45 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Окончен
21:45 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Окончен
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
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14:00 Альтаир - СК Сокол 1:4 Окончен
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02:00 Торонто Мейпл Лифс - Каролина Харрикейнс 4:3 Окончен
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02:00 Вашингтон Уизардз - Майами Хит 100:121 Окончен
02:00 Шарлотт Хорнетс - Торонто Рэпторс 101:116 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Голден Стэйт Уорриорз 98:110 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Финикс Санс 124:127 Окончен
04:00 Юта Джаз - Нью-Йорк Никс 113:104 Окончен
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21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
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18:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
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02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс 2:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Джерси Дэвилз 1:7 Окончен
02:00 Оттава Сенаторс - Каролина Харрикейнс 4:3 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 4:5 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд 2:0 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Вегас Голден Найтс 0:4 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотис 5:1 Окончен
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02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Финикс Санс 109:114 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Индиана Пэйсерс 133:112 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Бостон Селтикс 91:126 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс 135:109 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Хьюстон Рокетс 110:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Детройт Пистонс 116:86 Окончен
04:00 Денвер Наггетс - Нью-Йорк Никс 132:115 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс 116:131 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Орландо Мэджик 95:113 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс 114:134 Окончен
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21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
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14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
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02:00 Филадельфия Флайерс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
03:00 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:30 Калгари Флэймс - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Запланирован
05:30 Ванкувер Кэнакс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
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02:00 Кливленд Кавальерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Шарлотт Хорнетс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
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18:00 Химик - Кривбасс -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Николаев -:- Запланирован
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На Олимпийских играх в Пекине за сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом

В Китае продолжают обнаруживать коронавирус у тех, кто прибыл в страну
Olympics Пекин-2022
07:32
На Олимпийских играх в Пекине за сутки выявлено 5 случаев заражения коронавирусом

На Олимпийских играх в Пекине выявлено 5 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил официальный сайт ОИ-2022.

Организаторы сообщили, что в Пекин прибыло 205 человек, из них 128 спортсменов и официальных лиц и 77 – представители других заинтересованных сторон. Из них коронавирус выявили у 5 человек, из которых трое – спортсмены и официальные лица.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине из-за коронавируса пропустит пятикратная чемпионка мира Хайди Венг.

Карен Агабекян
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