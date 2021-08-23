На открытии Паралимпийских игр в Токио будет пронесен флаг Афганистана

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 11
Завтра 3
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:2 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель 1:0 Остановлен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 3:2 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус 2:2 Окончен
21:45 Наполи - Венеция 2:0 Окончен
21:45 Рома - Фиорентина 3:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче 1:0 Окончен
23:00 Леванте - Реал 3:3 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс 0:0 Окончен
17:30 Ужгород - ВПК-Агро 1:3 Окончен
18:45 Металлист - Оболонь 3:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 Окончен
19:30 Колос - Александрия 0:1 Окончен
21:30 Динамо - Десна 4:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя -:- Запланирован
21:45 Сампдория - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован
Теннис (3 события из 53) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Отменен
03:15 Маркос Жирон - Факундо Баньис 2:0 Окончен
04:10 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль 0:2 Окончен
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Ференцварош - Янг Бойз -:- Запланирован
22:00 ПСВ - Бенфика -:- Запланирован
22:00 Лудогорец - Мальме -:- Запланирован

На открытии Паралимпийских игр в Токио будет пронесен флаг Афганистана

Знаменосцем будет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Olympics Токио-2020
14:07
На открытии Паралимпийских игр в Токио будет пронесен флаг Афганистана
Представители команды Афганистана / Фото - insidethegames.biz
Флаг Афганистана будет пронесен на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио в знак солидарности со спортсменами страны, которые не примут участие в масштабном спортивной форуме. Об этом в интервью insidethegames.biz сообщил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.

Знаменосцем будет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

Напомним, что сборная Афганистана не примет участия в Паралимпиаде в Токио из-за военного конфликта внутри страны. 

Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.

Накануне организаторы Паралимпиады сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии. 

Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

На открытии Паралимпийских игр в Токио будет пронесен флаг Афганистана
На открытии Паралимпийских игр в Токио будет пронесен флаг Афганистана
Токио-2020
14:07
Знакомый сценарий. В Токио состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр
Знакомый сценарий. В Токио состоялась акция протеста против проведения Паралимпийских игр
Токио-2020
20 августа 18:46
Карате, софтбол и бейсбол исключены из программы ОИ в Париже
Карате, софтбол и бейсбол исключены из программы ОИ в Париже
19 августа 13:55
Бубка – Зеленскому: «Мы видим сегодня инфраструктуру, отношение к спорту, и это мотивирует наших специалистов»
Бубка – Зеленскому: «Мы видим сегодня инфраструктуру, отношение к спорту, и это мотивирует наших специалистов»
Токио-2020
17 августа 19:41
Зеленский: «Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные»
Зеленский: «Мы построим инфраструктуру, которой будут завидовать другие сборные»
Токио-2020
17 августа 19:21
Губернатор Токио: «Проведем безопасную Паралимпиаду, исходя из опыта Олимпийских игр»
Губернатор Токио: «Проведем безопасную Паралимпиаду, исходя из опыта Олимпийских игр»
Токио-2020
17 августа 18:58
Национальная паралимпийская сборная получила модернизированные коляски от команды Parimatch
Национальная паралимпийская сборная получила модернизированные коляски от команды Parimatch
17 августа 17:19
Гутцайт: «Многие лицензионные турниры проходят в РФ. Не будем туда ездить, тоже будут кричать о «зраде»
Гутцайт: «Многие лицензионные турниры проходят в РФ. Не будем туда ездить, тоже будут кричать о «зраде»
17 августа 09:52
Сборная Афганистана пропустит Паралимпийские игры-2020
Сборная Афганистана пропустит Паралимпийские игры-2020
Токио-2020
17 августа 07:50
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
7
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
6
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
55
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
46
Все новости