Губернатор Токио: «Проведем безопасную Паралимпиаду, исходя из опыта Олимпийских игр»
На открытии Паралимпийских игр в Токио будет пронесен флаг Афганистана
Знаменосцем будет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев
14:07
Представители команды Афганистана / Фото - insidethegames.bizФлаг Афганистана будет пронесен на церемонии открытия Паралимпийских игр в Токио в знак солидарности со спортсменами страны, которые не примут участие в масштабном спортивной форуме. Об этом в интервью insidethegames.biz сообщил глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс.
Знаменосцем будет представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Напомним, что сборная Афганистана не примет участия в Паралимпиаде в Токио из-за военного конфликта внутри страны.
Паралимпиада в Токио пройдет с 24 августа по 5 сентября.
Накануне организаторы Паралимпиады сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии.
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