Накануне Олимпиады-2022 в одном районе Пекина зафиксировано 12 новых больных COVID-19

Власти города призвали поддерживать режим ЧП

Фото: olympics.com

Менее чем через две недели в Пекине начнутся Олимпийские игры-2022.



За 12 дней до главных зимних стартов четырехлетия в столице Китая зафиксировано 12 случаев коронавируса, сообщает газета Global Times. И все в одном районе, что вызвало беспокойство у властей города. У девяти пациентов есть симптомы COVID-19, а еще три – бессимптомные.

Органы здравоохранения Пекина призвали жителей поддерживать «полный режим чрезвычайного положения».

Напомним, что Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. Украина будет представлена сорока пятью спортсменами.