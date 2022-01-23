Санитра: «Эстафета будет хорошим тестом перед выездом в Пекин»
Накануне Олимпиады-2022 в одном районе Пекина зафиксировано 12 новых больных COVID-19
Власти города призвали поддерживать режим ЧП
09:39
Фото: olympics.com
Менее чем через две недели в Пекине начнутся Олимпийские игры-2022.
За 12 дней до главных зимних стартов четырехлетия в столице Китая зафиксировано 12 случаев коронавируса, сообщает газета Global Times. И все в одном районе, что вызвало беспокойство у властей города. У девяти пациентов есть симптомы COVID-19, а еще три – бессимптомные.
Органы здравоохранения Пекина призвали жителей поддерживать «полный режим чрезвычайного положения».
Напомним, что Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля. Украина будет представлена сорока пятью спортсменами.