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Национальная паралимпийская сборная получила модернизированные коляски от команды Parimatch

Поддержка паралимпийцев перед Токио 2020
Olympics
17:19
Национальная паралимпийская сборная получила модернизированные коляски от команды Parimatch

16 августа, накануне отъезда паралимпийской сборной команды по плаванию в Токио, в бассейне Купава, что в Броварах, состоялась встреча с благотворительным фондом Parimatch Foundation и компанией Parimatch. Поводом для встречи стала особая партнерская поддержка национальной паралимпийской сборной команды Украины и Национального паралимпийского комитета Украины перед Паралимпиадой в Токио-2020.

Команда нуждалась в современных колясках и обратилась за помощью к Parimatch Foundation. Спортивные достижения украинских паралимпийцев напрямую зависят от комфортных условий в быту и тренировках, поэтому к инициативе присоединилась компания Parimatch Ukraine, которая поддерживает украинский спорт на всех его уровнях. В рамках программы устойчивого развития компании были модернизированы коляски для паралимпийской сборной команды по плаванию.


«Мы очень ценим сотрудничество наших партнеров с Национальным комитетом спорта инвалидов Украины, которое несколько лет назад началось с поддержки детей с инвалидностью, одаренных в спорте – «Да, я могу!». А сегодня мы особенно благодарны за то, что они откликнулись на нашу просьбу в критический момент для национальной сборной команды Украины: в то время, когда не хватило средств на улучшенную, приспособленную для каждого спортсмена, версию колясок для национальной сборной участников Паралимпиады-2020. Благодарны за эту помощь, за умение подставить свое сильное плечо в сверхтяжелый момент»,
  - отметил президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич.

Спортсмены национальной команды довольны качеством колясок и уверены, что это обеспечит дополнительные возможности для высоких спортивных результатов украинских параатлетов на летних Паралимпийских играх. В сборную по плаванию входит 39 спортсменов. В частности Елизавета Мерешко, которая станет знаменосцем Украины в Токио, поделилась эмоциями - многократная чемпионка и бронзовая призерка Паралимпиады в Рио отметила, что любая поддержка важна, тем более, когда и словом, и делом.

«Эти ребята - герои! Благодаря им украинский флаг поднимается на мировой спортивной арене, а гимн звучит в разных уголках мира. В момент, когда наши паралимпийцы нуждались в помощи, Parimatch, как социально-ответственная компания, просто не могла остаться в стороне. Надеемся, что наш небольшой вклад поможет нашим спортсменам в достижении новых высот и верим, что украинская паралимпийская сборная займет высокие места в командном зачете Токио»,
  - сказал директор по устойчивому развитию Parimatch Ukraine Вадим Мисюра.

Журналисты, паралимпийцы и представители фонда имели возможность пообщаться в неформальной обстановке и пожелать успехов в выступлениях на важнейших соревнованиях в жизни каждого параатлета. Высокие результаты украинских спортсменов побуждают неравнодушный и ответственный бизнес к поддержке и развитию спорта во всех сферах жизни.

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