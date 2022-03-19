Национальный олимпийский комитет Болгарии предложил помощь украинским спортсменам

Знаменитая Стефка Костадинова провела телефонный разговор с президентом НОК Украины Сергеем Бубкой

Стефка Костадинов/Фото: GettyImages

Накануне знаменитая болгарская прыгунья в высоту Стефка Костадинова и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка провели телефонный разговор, во время которого обсудили проблемы украинских спортсменов в условиях войны россии против Украины.

Костадинова с 2005 года возглавляет НОК Болгарии. В официальном заявлении болгарского олимпийского комитета отмечается многолетняя дружба Стефки и Сергея Бубки. Именно по этой причине чемпионка мира и Европы, а также олимпийская чемпионка Атланты и действующая рекордсменка мира предложила своему коллеге помощь в виде возможности организации в Болгарии тренировочных лагерей для украинских олимпийцев. Свои сборы спортсмены из Украины смогут проводить на знаменитой высокогорной базе «Белмекен».

Сергей Бубка со своей стороны поблагодарил Стефку Костадинову и пообещал посодействовать приезду украинских атлетов в Болгарию.

Напомним, что благодаря взаимодействию президента НОК Украины с его коллегами из Румынии наши легкоатлетки смогли добраться на стартовавший вчера чемпионат мира в помещении, который проходит в сербском Белграде.