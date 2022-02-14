Назарова и Никитин: «Рады, что удалось полноценно выступить на Олимпиаде и представить зрителям наши обе программы»

Украинцы поблагодарили болельщиков за поддержку

Александра Назарова – Максим Никитин / фото - noc-ukr.org

Украинский дуэт Александра Назарова – Максим Никитин прокомментировали свое выступление в танцах на льду на Олимпийских Играх в Пекине.

«Рады, что удалось полноценно выступить на Олимпийских Играх и представить зрителям наши обе программы. Большая благодарность болельщикам, которые поддерживали нас. После короткой программы получили очень много сообщений, слова поддержки. Даже от людей, которые не следят за спортом. Сегодня мы выступали для Вас! Довольны. Очень благодарим за поддержку».

Напомним, Украина по-прежнему остается без медалей на Олимпийских Играх в Пекине.