Коронавирус убивает Игры в Пекине. Победители Олимпиады и чемпионатов мира не могут выступить в Китае
«Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны». Спикер США обратилась к американским спортсменам
Нэнси Пелоси призвала участников Олимпиады в Пекине не критиковать Китай
09:55
Нэнси Пелоси / фото - Associated Press
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала американских спортсменов не критиковать Китай во время зимней Олимпиады в Пекине.
Пелоси цитирует Reuters:
«На данный момент МОК при поддержке спонсоров закрывает глаза на ситуацию с проведением зимней Олимпиады-2022 – ради увеличения прибыли.
Если мы из-за коммерческих интересов не выскажемся против нарушений прав человека в Китае, мы потеряем моральное право выступать против каких-либо нарушений прав человека где бы то ни было.
Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны».
В первом хоккейном матче на Олимпийских играх США обыграли Финляндию.
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