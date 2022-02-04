«Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны». Спикер США обратилась к американским спортсменам

Нэнси Пелоси / фото - Associated Press

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала американских спортсменов не критиковать Китай во время зимней Олимпиады в Пекине.

Пелоси цитирует Reuters:

Если мы из-за коммерческих интересов не выскажемся против нарушений прав человека в Китае, мы потеряем моральное право выступать против каких-либо нарушений прав человека где бы то ни было.

Не рискуйте навлечь на себя гнев китайского правительства, потому что они беспощадны».