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Не так помпезно как открытие, но также красиво. Как закрылись Олимпийские игры в Токио

Теперь главный летний турнир четырехлетия пройдет в 2024 году в Париже

Olympics Токио-2020
18:45
Не так помпезно как открытие, но также красиво. Как закрылись Олимпийские игры в Токио
Фото: Токио-2020

В Токио прошла церемония закрытия Олимпиады-2020, в ходе которой олимпийский огонь был торжественно потушен, а эстафета хозяина передана Парижу.

Мы подобрали самые яркие эпизоды закрытия многострадальных ОИ-2020.

twitter.com/Tokyo2020

twitter.com/Tokyo2020
twitter.com/Tokyo2020
twitter.com/Tokyo2020
twitter.com/Tokyo2020
Напомним, сборная Украины на Олимпийских играх в Токио завоевала 19 медалей.

Карен Агабекян
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Токио-2020

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