Украинец признан лучшим судьей в Токио-2020
Не так помпезно как открытие, но также красиво. Как закрылись Олимпийские игры в Токио
Теперь главный летний турнир четырехлетия пройдет в 2024 году в Париже
18:45
Фото: Токио-2020
В Токио прошла церемония закрытия Олимпиады-2020, в ходе которой олимпийский огонь был торжественно потушен, а эстафета хозяина передана Парижу.
Мы подобрали самые яркие эпизоды закрытия многострадальных ОИ-2020.
Напомним, сборная Украины на Олимпийских играх в Токио завоевала 19 медалей.
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