Не так помпезно как открытие, но также красиво. Как закрылись Олимпийские игры в Токио

Теперь главный летний турнир четырехлетия пройдет в 2024 году в Париже





Фото: Токио-2020 В Токио прошла церемония закрытия Олимпиады-2020, в ходе которой олимпийский огонь был торжественно потушен, а эстафета хозяина передана Парижу. Мы подобрали самые яркие эпизоды закрытия многострадальных ОИ-2020. twitter.com/Tokyo2020 twitter.com/Tokyo2020 twitter.com/Tokyo2020 twitter.com/Tokyo2020 twitter.com/Tokyo2020 Напомним, Напомним, сборная Украины на Олимпийских играх в Токио завоевала 19 медалей.

Карен Агабекян