Нечего засиживаться. Участникам Олимпийских игр в Пекине дадут 48 часов, чтобы покинуть Китай

Исключение сделают лишь для частников церемонии закрытия





Фото: Insidethegames

Организационный комитет Олимпийских игр-2022 в Пекине, в рамках антиковидных мер, будет давать участникам ОИ 48 часов, чтобы покинуть Китай после того, как они завершат выступления в своих дисциплинах, сообщает Global Times.



При этом, остаться смогут те, кто решит остаться на церемонию закрытия.

Если участник Олимпийских игр сдаст положительного теста на COVID-19, то будет изолирован от остальных. Контактировавшие с зараженным спортсмены также будут ограничены в передвижениях и их обяжут сдавать ПЦР-тесты каждые 12 часов, в том числе за 6 часов до начала соревнований.

Напомним, зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее стало известно, сколько Украина завоевала олимпийских лицензий в Пекин-2022.