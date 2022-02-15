Несмотря на победы Германии в бобслее, Норвегия удерживает лидерство медального зачета ОИ-2022

Украина все так же без наград

Сборная Норвегии / фото - Getty Images

Завершился одиннадцатый день зимних Олимпийских Игр в Пекине.

С солидным отрывом в общем медальном зачете лидирует сборная Норвегии, собравшая на данный момент 26 медалей (12 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых). Ее ближайшая конкурентка – команда Германии, которая имеет в своем активе 18 наград (9 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовых). Тройку лидеров замыкает сборная США (17 медалей: 7 золотых, 6 серебряных и 4 бронзовых).

У сборной Украины пока нет ни одной награды.

Напомним, сборная Германии собрала весь комплект медалей на соревнованиях двоек в бобслее.