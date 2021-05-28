На участниках Токио-2020 WADA будет проводить эксперименты
Никакой конкретики. Япония продлит режим ЧС из-за коронавируса до 20 июня
Судьба Игр в Токио-2020 продолжает парить в воздухе
10:42
Токио-2020 / Фото - BBCВласти Японии намерены продлить режим чрезвычайной ситуации в девяти префектурах страны до 20 июня. Об этом сообщает Kyodo.
Ранее правительство страны-хозяйки Игр-2020 ввели режим ЧС в Токио, Осаке, Киото, Хего, Фукуоке, Айти, Хиросиме, Окаяме и Хоккайдо, он должен был продлиться до 31 мая.
В Японии продолжают действовать ограничения на посещение спортивных мероприятий и концертов.
28 мая премьер-министр страны Есихидэ Суга объявит о продлении ЧС на заседании экспертной комиссии штаба по борьбе с коронавирусом.
В некоторых регионах количество заболевших сокращается. Однако, Суга заявил, что ситуация с COVID-19 в Японии крайне непредсказуема.
Напомним, главные спортивные старты четырехлетия планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио.
Накануне президент МОК Томас Бах заявил, что все участники Игр-2020 и жители Японии во время проведения турнира будут находиться в безопасности.
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