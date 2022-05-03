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НОК Австралии отправит солидную сумму для украинского олимпийского сообщества

Джон Коутс также озвучил позицию МОК
Olympics
15:41
НОК Австралии отправит солидную сумму для украинского олимпийского сообщества
НОК Австралии / Фото - theaustralian.com.au
Национальный олимпийский комитет Австралии намерен помогать украинцам в получении гуманитарных виз из-за вторжения войск РФ.

Также НОК Австралии внесет 100 тысяч долларов в Фонд солидарности МОК для украинского олимпийского сообщества. Об этом в интервью Reuters сообщил экс-президент НОК Австралии и вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс.

«Исполнительный орган НОК принял решение поддерживать заявки на получение гуманитарных виз украинскими спортсменами. Украинцы вынуждены защищать свои семьи и дома, среди них есть и спортсмены. Многие из них с этой целью вернулись домой, и досадно, что молодые мужчины и девушки просто поменяли свои ракетки и беговые шипы на ружья и бронежилеты».


«Россияне потеряли право на членство в международном олимпийском сообществе. Нет стадионов для их цвета, столбов для флагов, музыки для песен и помоста для спортсменов. Это позиция МОК и НОК Австралии. Позиция, которая остается до тех пор, пока не будет причин для ее изменений».


Накануне президенты НОК Украины и Турции Сергей Бубка и Угур Эрденер договорились о том, что украинские спортсмены будут продолжать получать всяческую помощь от турецкой стороны во время войны в Украине.
Владимир Кириченко
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