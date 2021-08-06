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НОК Беларуси: «Тренеры, лишенные аккредитации, оставляют за собой право обжаловать данное решение»

Ситуация вокруг Тимановской набирает новые обороты
Olympics Токио-2020
6 августа 11:17
НОК Беларуси: «Тренеры, лишенные аккредитации, оставляют за собой право обжаловать данное решение»
НОК Беларуси / Фото - noc.by
Национальный олимпийский комитет (НОК) Беларуси выступил с заявлением относительно информации об отзыве олимпийских аккредитаций у двух тренеров сборной Беларуси, связанных со скандалом вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской. Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь подтверждает данную информацию, и в ближайшее время тренеры вернутся в Минск. Вместе с тем, они оставляют за собой право обжаловать данное решение. В свою очередь, мы по-прежнему открыты для продолжения диалога и находимся в тесном сотрудничестве с МОК для выяснения всех обстоятельств принятого решения. НОК Беларуси в полной мере отстаивает и будет далее защищать интересы всех белорусских атлетов и тренеров от любых форм дискриминации при наличии таковых».


Накануне стало известно, что МОК снял олимпийские аккредитации у двух тренеров сборной Беларуси, связанных с делом Тимановской.

Напомним, ранее НОК Беларуси из-за критики руководства сборной по легкой атлетике снял Тимановскую с Олимпийских игр и пытался насильно депортировать.

Затем легкоатлетка попросила защиты у МОК и политического убежища в Польше. Также семья спортсменки в целях безопасности уехала в Украину.




Владимир Кириченко
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Кристина Тимановская

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