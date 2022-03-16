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НОК Украины потратил более полумиллиона гривен, чтобы наши паралимпийцы смогли вернуться домой

Украинцев продолжает поддерживать Фонд солидарности для помощи олимпийскому сообществу и спортивному движению Украины, который координирует Сергей Бубка
Olympics
16 марта 09:08
НОК Украины потратил более полумиллиона гривен, чтобы наши паралимпийцы смогли вернуться домой
Сборная Украины на церемонии закрытия Паралимпиады-2022

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины передал больше полумиллиона гривен помощи нашей паралимпийской сборной, которая в эти дни возвращается домой после успешного выступления на Паралимпиаде-2022 в китайском Пекине.

Президент НОК Украины Сергей Бубка во время Паралимпийских Игр связался с президентом Национального Паралимпийского комитета Украины Валерием Сушкевичем и предложил помощь спортсменам и персоналу Паралимпийской сборной – это 54 человека. 

С момента приземления в аэропорту Варшавы НОК Украины взял на себя расходы на трансфер, проживание, питание, суточные, автобусы из Варшавы в Украину – это 635 000 гривен. 

«Мы будем делать все, чтобы наши спортсмены и тренеры могли выступать на международной арене и представлять нашу Украину» – Сергей Бубка.

Александр Сукманский
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Сергей Бубка Валерий Сушкевич НОК (Украины) МОК

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