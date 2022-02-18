Норвегия – лидирует с рекордом. Украина – 23-я в общем медальном зачете

В Пекине-2022 завершился четырнадцатый день зимних Олимпийских Игр

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В Пекине завершился четырнадцатый день зимних Олимпийских Игр в Пекине.

В общем медальном зачете с рекордным количеством золотых медалей лидирует сборная Норвегии. На данный момент в ее активе 34 медали (15 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых). Ее ближайшая конкурентка – команда Германии, которая собрала 22 награды (10 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых). Тройку лидеров замыкает сборная США (21 медаль: 8 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых).

Серебряная медаль Александра Абраменко в лыжной акробатике пока является единственной наградой для сборной Украины на этих Играх и позволяет «сине-желтым» держатся на 23-м месте общего медального зачета.

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