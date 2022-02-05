Норвегия лидирует в медальном зачете Олимпиады-2022

В Пекине были разыграны первые медали

Сборная Норвегии после биатлона / фото - Getty Images

В Пекине завершился первый день Олимпийских игр-2022.

В общем медальном зачете лидирует сборная Норвегии, которая имеет по «золоту» в биатлонном миксте и женском скиатлоне. На втором месте с двумя медалями в прыжках с трамплина расположилась Словения, а тройку лидеров с победой в смешанной командной эстафете шорт-трека замкнул Китай.

Для сборной Украины этот день выдался неважным – ни одной медали, провал в смешанной эстафете биатлона, кровавая травма Виктории Олех в скиатлоне, и «полет нормальный» в исполнении саночника Андрея Мандзия.

Напомним, украинец Шмуратко вернулся к тренировкам после изоляции на Олимпиаде-2022.