Норвегия по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачете

Сборная Украины, к сожалению, пока остается без наград

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Завершился десятый день зимних Олимпийских Игр в Пекине.

Сборная Норвегии по-прежнему удерживает лидерство в медальном зачете с 21 медалью, включая 9 золотых. На втором мете располагается Германия, в активе которой 15 наград, в том числе 8 золотых. Замыкает тройку лидеров команда США с 16 медалями, в том числе 7 золотыми.

Сборная Украины, к сожалению, пока остается без медалей.

Впервые в истории спортсменка завоевала золото Зимних Олимпийских Игр, выступая за две разные страны.