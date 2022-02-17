Пекин-2022. После всех скандалов Валиева не сумела завоевать медаль в личных соревнованиях
Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете Олимпийских игр-2022. Украина осталась на 23-й позиции
Германия – на второй строчке, топ-3 замыкают американцы
17 февраля 19:42
Награждение Александра Абраменко / Фото - Getty ImagesВ Пекине завершился очередной день Олимпийских Игр.
В медальном зачете Олимпиады-2022 продолжает лидировать сборная Норвегии. В активе норвежцев 29 медалей, из них 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте расположились немцы с 22 наградами (10 золотых). Тройку лидеров замыкают американцы – 21 медаль (8 золотых).
Отметим, что в копилке сборной Украины остается одна серебряная медаль.
Напомним, фристайлист Александр Абраменко завоевал первую украинскую медаль Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.