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Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете Олимпийских игр-2022. Украина осталась на 23-й позиции

Германия – на второй строчке, топ-3 замыкают американцы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 19:42
Норвегия продолжает лидировать в медальном зачете Олимпийских игр-2022. Украина осталась на 23-й позиции
Награждение Александра Абраменко / Фото - Getty Images
В Пекине завершился очередной день Олимпийских Игр.

В медальном зачете Олимпиады-2022 продолжает лидировать сборная Норвегии. В активе норвежцев 29 медалей, из них 14 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. На втором месте расположились немцы с 22 наградами (10 золотых). Тройку лидеров замыкают американцы – 21 медаль (8 золотых).

Отметим, что в копилке сборной Украины остается одна серебряная медаль.



Напомним, фристайлист Александр Абраменко завоевал первую украинскую медаль Зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
Владимир Кириченко
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