Норвегия установила рекорд зимних Олимпиад. Скандинавы завоевали 15 золотых медалей

На минувших Играх они привезли домой 14 наград высшей пробы

Йоханнес Бё / Фото - gettyimages.com

Сборная Норвегии завоевала 15 золотых медалей на зимних Олимпийских играх в Пекине – это новое достижение по количеству медалей высшей пробы у одной страны.На этих Играх в копилке норвежской команды также 8 серебряных и 11 бронзовых медалей – итого 34 награды.На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане команда Норвегии завоевала 14 золотых медалей. Столько же золотых наград было у Канады на Играх Ванкувере-2010.Напомним, накануне титулованный норвежец