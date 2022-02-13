Новосад – о пропуске ОИ из-за коронавируса: «Жизнь нам дает такое количество испытаний, которое мы можем выдержать»

Украинская фристайлистка не успела выйти с самоизоляции

Анастасия Новосад / фото - Getty Images

Украинская фристайлистка Анастасия Новосад из-за коронавируса не сможет выступить в соревнованиях по лыжной акробатике у женщин на Олимпиаде-2022 в Пекине.

В своем Instagram Новосад подтвердила эту информацию, рассказав, как сильно ударил по ней пропуск Игр.

«Для меня один из самых важных стартов в спортивной жизни – это Олимпийские игры. Я приехала на эти соревнования максимально готовой и уверенной в своих силах. Но, к сожалению, я вынуждена пропустить свой старт, так как была инфицирована Соvid-19 в олимпийском поселке. По правилам Китая, я не имею права выходить из изоляции пока не покажу 2 отрицательных теста (через 24 часа). Надеюсь хотя бы вылететь домой 18 февраля. Внутри у меня пустота, разочарованность и злоба на себя, что столько времени, сил и нервов я потратила, чтобы выступать на Олимпийских играх. Но я знаю одно – жизнь нам дает столько испытаний, чтобы мы могли их выдержать, а по итогу стать сильнее. Сейчас у меня есть только одно желание – вылететь из Китая и встретится с семьей, которую я не видела почти 2 месяца».

Напомним, из-за того же коронавируса сборная Украины была вынуждена сняться с командного турнира Пекина-2022.