Костюк: «Олимпиада – это большое событие, но сейчас я не могу ответить на вопрос, буду ли участвовать»
Новый опрос показал, что 50 % жителей Японии поддерживают проведение Олимпиады-2020
Вакцинация и спад заболеваемости сыграли на руку МОК
14:38
фото - Bangkok Post
Новый опрос жителей Японии издания Yomiuri показал, что половина жителей страны поддерживают проведение летней Олимпиады-2020 в Токио.
48% опрошенных считают, что Игры стоит отменить. Варианта с переносом соревнований не было.
Ранее больше половины японцев поддерживали отмену Олимпиады. Старт соревнований запланирован на 23 июля.
Недавно стало известно, что вакцинированных болельщиков будут пускать на трибуны.
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