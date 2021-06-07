Новый опрос показал, что 50 % жителей Японии поддерживают проведение Олимпиады-2020

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 13
Сейчас 1
Сегодня 6
Завтра 8
Хоккей (3 события из 3) показать все
Чемпионат мира 2021
Календарь Таблица
15:15 США - Германия 6:1 Окончен
20:15 Финляндия - Канада 2:3 Окончен
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
02:15 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс 4:1 Окончен
Баскетбол (4 события из 4) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс 115:107 Окончен
20:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Атланта Хоукс 124:128 Окончен
22:30 Лос-Анджелес Клипперс - Даллас Маверикс 126:111 Окончен
Суперлига 20/21
Календарь Таблица
16:00 Киев-Баскет - БК Запорожье 66:92 Окончен
Теннис (6 событий из 31) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
15:25 Стефанос Циципас - Пабло Каррено-Буста 3:0 Окончен
16:00 Кристиан Гарин - Даниил Медведев 0:3 Окончен
22:00 Александер Зверев - Кей Нишикори 3:0 Окончен
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
13:00 Виктория Азаренко - Анастасия Павлюченкова 1:2 Окончен
18:45 Серена Уильямс - Елена Рябыкина 0:2 Окончен
WTA 2021 (Nottingham, Great Britain)
Календарь Таблица
16:55 Анастасия Гасанова - Катерина Козлова 1:2 Окончен
Теннис (1 событие из 7) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:10 Новак Джокович - Lorenzo Musetti 0:1 2-й сет
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:00 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс 5:1 Окончен
03:30 Вегас Голден Найтс - Колорадо Эвеланш 5:1 Окончен
Теннис (4 события из 37) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
14:10 Новак Джокович - Lorenzo Musetti 0:1 2-й сет
17:15 Рафаэль Надаль - Jannik Sinner -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
16:40 Софиа Кенин - Мария Саккари -:- Запланирован
22:00 Марта Костюк - Ига Святек -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 2) показать все
НХЛ 20/21
Календарь Таблица
01:30 Бостон Брюинс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Запланирован
03:00 Монреаль Канадиенс - Виннипег Джетс -:- Запланирован
Баскетбол (2 события из 2) показать все
НБА 20/21
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Милуоки Бакс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Денвер Наггетс -:- Запланирован
Теннис (4 события из 43) показать все
ATP 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Стефанос Циципас - Даниил Медведев -:- Запланирован
12:00 Александер Зверев - Alejandro Davidovich Fokina -:- Запланирован
WTA 2021 (French Open, Paris, France)
Календарь Таблица
12:00 Елена Рябыкина - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
WTA 2021 (Nottingham, Great Britain)
Календарь Таблица
12:00 Катерина Козлова - Мэдисон Бренгл -:- Запланирован

Новый опрос показал, что 50 % жителей Японии поддерживают проведение Олимпиады-2020

Вакцинация и спад заболеваемости сыграли на руку МОК
Olympics
14:38
Новый опрос показал, что 50 % жителей Японии поддерживают проведение Олимпиады-2020
фото - Bangkok Post

Новый опрос жителей Японии издания Yomiuri показал, что половина жителей страны поддерживают проведение летней Олимпиады-2020 в Токио.

48% опрошенных считают, что Игры стоит отменить. Варианта с переносом соревнований не было.

Ранее больше половины японцев поддерживали отмену Олимпиады. Старт соревнований запланирован на 23 июля.

Недавно стало известно, что вакцинированных болельщиков будут пускать на трибуны.

Антон Кривенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости: Olympics

Новый опрос показал, что 50 % жителей Японии поддерживают проведение Олимпиады-2020
Новый опрос показал, что 50 % жителей Японии поддерживают проведение Олимпиады-2020
14:38
«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира
Тема дня
«Мы прокляты и в случае проведения, и в случае отмены». Жесткая критика Олимпиады от японской чемпионки мира
Токио-2020
5 июня 16:31
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Японские эпидемиологи сделают заключение о рисках проведения Игр в Токио до 20 июня
Токио-2020
4 июня 11:58
На Олимпийские игры будут допускать болельщиков с документом о вакцинации или отрицательным тестом
На Олимпийские игры будут допускать болельщиков с документом о вакцинации или отрицательным тестом
Токио-2020
31 мая 11:50
Спорту в Беларуси предрекли упадок, пока не закончится эпоха Лукашенко
Спорту в Беларуси предрекли упадок, пока не закончится эпоха Лукашенко
Токио-2020
30 мая 23:08
Президент МПК: «Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они вызовут распространение вируса»
Президент МПК: «Мы бы не организовывали Игры, если бы думали, что они вызовут распространение вируса»
Токио-2020
29 мая 13:22
МОК намерен обязать участников Игр в Токио взять на себя все риски, связанные с COVID-19
МОК намерен обязать участников Игр в Токио взять на себя все риски, связанные с COVID-19
Токио-2020
29 мая 10:41
Решение о допуске местных болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято за месяц до старта Игр
Решение о допуске местных болельщиков на Олимпиаду в Токио будет принято за месяц до старта Игр
Токио-2020
28 мая 17:20
Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Оргкомитет Токио-2020 назвал дату презентации олимпийской церемонии награждения
Токио-2020
28 мая 14:07
Все новости

Популярные новости

Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
«Перезагрузка». Ломаченко странным образом готовится к поединку с Накатани
Бокс Профессиональный бокс
4 июня 09:50
2
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Российский комментатор о поражении своей сборной в матче с Канадой: «Это какое-то фантастическое позорище»
Хоккей Чемпионат мира
3 июня 23:41
13
Все новости