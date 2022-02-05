Новый скандал? Китайская полиция силой оттащила голландского репортера во время прямой трансляции

МОК уже прокомментировал этот инцидент

Китайская полиция / фото - Getty Images

Во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине сотрудник китайской полиции во время прямого эфира утащил голландского репортера NOS.

На видео заметно, как несколько сотрудников окружили Шерда ден Дааса во время того, как он включался недалеко от стадиона «Птичье гнездо» в Пекине. После короткого спора один из полицейских схватил его, и попытался оттащить в сторону.





Через пару часов на официальной страничке NOS в Twitter появилась публикация:

«К сожалению, это становится повседневной реальностью для журналистов в Китае. Ден Даас в порядке и, к счастью, смог закончить свой рассказ через несколько минут».

Международный олимпийский комитет (МОК) оперативно отреагировал на эту новость, заявив, что это был единичный случай, и он не повлияет на работу других иностранных СМИ в период Игр.

Напомним, знаменитый американский сноубордист Шон Уайт завершит профессиональную карьеру после Пекина-2022.