Дорошенко стал серебряным призером Паралимпиады-2020
Очередная медаль высшей пробы. Трусов завоевал золото, установив мировой рекорд на Паралимпиаде-2020
Украинский пловец не знал себе равных на дистанции 100 метров на спине
13:02
Андрей Трусов / Фото - FacebookУкраинец Андрей Трусов выиграл золотую медаль Паралимпиады-2020, установив мировой рекорд в плавании на дистанции 100 метров на спине. Трусов показал результат 1,08.14.
Отметим, что ранее это достижение было установлено украинцем Богданом Гриненко – 1,08.92.
В этом же заплыве участвовал еще один представитель Украины Евгений Богодайко. Он финишировал пятым.
Паралимпиада-2020. Токио, Япония. Плавание. 100 м на спине. Мужчины, класс S7
1. Андрей Трусов (Украина) – 1,08.14
2. Пипо Карломаньо (Аргентина) – 1,08.83
3. Марк Маляр (Израиль) – 1,10.08
...
5. Евгений Богодайко (Украина) – 1,11.57
Ранее Трусов завоевал два серебра на Паралимпиаде – в заплыве на 400 метров вольным стилем и на дистанции 200 метров комплексным стилем, а Богодайко на дистанции 100 метров брассом завоевал золото.