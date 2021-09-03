Украинец Остапченко стал паралимпийским чемпионом
Очередной день Паралимпийских игр-2020 принес Украине еще десять медалей
«Сине-желтые» атлеты завоевали сразу четыре золота
3 сентября 16:27
Фото: Getty Images
Завершился десятый соревновательный день Паралимпийских игр-2020.
Сборная Украины завоевала 10 медалей: 4 золотые, 1 серебряная, 5 бронзовых. Более детально о выступлении украинцев читайте здесь.
В медальном зачете сборная Украины занимает пятое место, а по общему количеству выигранных наград находится на четвертой позиции.
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