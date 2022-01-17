Расписание олимпийского турнира по биатлону в Пекине
Одиозный президент Чехии раскритиковал дипломатический бойкот ОИ-2022
Земан выступил за олимпийские принципы
13:42
Милош Земан / Фото: Expats.cz
Известный своими скандальными заявлениями президент Чехии Милош Земан на своем официальном сайте раскритиковал дипломатический бойкот Олимпийских игр-2022 в Пекине.
«Я принципиально против пренебрежения олимпийскими идеями в политических целях. Мы уже давно прошли через это – в Москве и Лос-Анджелесе (на Олимпийских играх в 1980 и 1984 годах, - ред.).
Сейчас появились более тонкие методы, при которых бойкот объявляют только политики, а не спортсмены. Откровенно говоря, если каких-то политиков не будет на Олимпиаде, ничего страшного не произойдет».
Напомним, ранее США и ряд других стран объявили дипломатический бойкот Играм-2022.
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