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Одна серебряная медаль и три деревянных. Как выступила Паралимпийская сборная Украины во второй день Олимпиады-2020

Украинцы опустились на несколько позиций в медальном зачете
Olympics Токио-2020
16:40
Одна серебряная медаль и три деревянных. Как выступила Паралимпийская сборная Украины во второй день Олимпиады-2020
Елизавета Мерешко / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Завершился второй день Паралимпийских игр-2020.

Украинские спортсмены заработали одну серебряную медаль и три раза остановились в шаге от призовой тройки.

Елизавета Мерешко стала второй в плавании на 200 м комплексным стилем (класс – S6). Напомним, что днем ранее Мерешко завоевала золотую медаль в плавании на 50 м вольным стилем.

В шаге от наград остановились пловцы Михаил Сербин (400 м вольным стилем, класс – S11) и Алексей Вирченко (100 м на спине, класс – S13), а также украинский микст в эстафете 4x50 м вольным стилем.

Перед третьим днем Паралимпиады-2020 Украина занимает 9-ю строчку в медальном зачете.

Итоги первого дня Паралимпийских игр.

Олег Шумейко-младший
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Токио-2020 Елизавета Мерешко

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