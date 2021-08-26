Одна серебряная медаль и три деревянных. Как выступила Паралимпийская сборная Украины во второй день Олимпиады-2020

Украинцы опустились на несколько позиций в медальном зачете

Елизавета Мерешко / Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine Завершился второй день Паралимпийских игр-2020.

Украинские спортсмены заработали одну серебряную медаль и три раза остановились в шаге от призовой тройки. Елизавета Мерешко стала второй в плавании на 200 м комплексным стилем (класс – S6). Напомним, что днем ранее Мерешко завоевала золотую медаль в плавании на 50 м вольным стилем. В шаге от наград остановились пловцы Михаил Сербин (400 м вольным стилем, класс – S11) и Алексей Вирченко (100 м на спине, класс – S13), а также украинский микст в эстафете 4x50 м вольным стилем. Перед третьим днем Паралимпиады-2020 Украина занимает 9-ю строчку в медальном зачете. Итоги первого дня Паралимпийских игр.

Олег Шумейко-младший