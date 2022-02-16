Окипнюк – об итогах Олимпиады-2022: «Дальше – больше, и я буду работать над этим»

Украинский фристайлист стал девятым в финале с лыжной акробатики на Олимпиаде-2022 в Пекине

Александр Окипнюк / фото - Getty Images Украинский фристайлист Александр Окипнюк поделился впечатлениями от финала по лыжной акробатике на Олимпиаде-2022 в Пекине, в котором он стал девятым. «Судьи немного «зажали» оценки. Не знаю, что им не понравилось. Были погрешности, но они не столь существенны. Не знаю – судьям виднее. Как для первых Олимпийских игр результатом доволен. Хотя хотелось бы попасть в суперфинал и сразиться за олимпийское «золото». Поддержка? В основном родители поддерживали, родные, друзья – все. Хочу поблагодарить всех за поддержку, для меня это было очень важно. Дальше – больше, и я буду работать над этим. Останавливаться не собираюсь, а там – увидим». Напомним, серебряная медаль в лыжной акробатике досталась Александру Абраменко.

Михаил Рыбак