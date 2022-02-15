Окипнюк: «Выпустили из карантина буквально перед стартом соревнований»
Украинский фристайлист Александр Окипнюк прокомментировал выход в финал лыжной акробатики на Олимпийских играх-2022.
«Для меня это первая олимпиада. Я только вышел из карантина, прямо перед сегодняшним стартом. Однако перед вторым прыжком наш тренер Энвер Аблаев сказал: «Надо рисковать. Сейчас или никогда». Поэтому совершили такой сложный прыжок. Рад, что удалось выйти в финал.
Этот прыжок выполнил в восьмой раз в карьере. Он еще несколько недоработан, но все сложилось хорошо. Надо работать над приземлением. На карантине было очень тяжело, но помощь Всевышнего и поддержка близких родных добавили сил. Для каждого спортсмена выступление на Олимпийских играх – это мечта. Рад, что я ее смог осуществить.
У нас фантастическая команда. До последнего чувствовал поддержку Александра Абраменко и Дмитрия Котовского, наших девушек, сборной, представителей Олимпийской миссии Украины, журналистов на стадионе, которые, несмотря на такой холод, поддерживали меня и ждали моего выступления. Большое спасибо всем».
Напомним, Александр Абраменко также высказался о выходе в решающий круг соревнований.
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