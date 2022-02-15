Окипнюк: «Выпустили из карантина буквально перед стартом соревнований»

Александр Окипнюк / фото - Getty Images

Украинский фристайлист Александр Окипнюк прокомментировал выход в финал лыжной акробатики на Олимпийских играх-2022.

Этот прыжок выполнил в восьмой раз в карьере. Он еще несколько недоработан, но все сложилось хорошо. Надо работать над приземлением. На карантине было очень тяжело, но помощь Всевышнего и поддержка близких родных добавили сил. Для каждого спортсмена выступление на Олимпийских играх – это мечта. Рад, что я ее смог осуществить.

У нас фантастическая команда. До последнего чувствовал поддержку Александра Абраменко и Дмитрия Котовского, наших девушек, сборной, представителей Олимпийской миссии Украины, журналистов на стадионе, которые, несмотря на такой холод, поддерживали меня и ждали моего выступления. Большое спасибо всем».