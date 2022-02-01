Олимпиада-2022 станет одной из самых дорогих в истории

Зимние Игры в Пекине будут стоить почти в 10 раз, чем говорили организаторы

Фото: olympics.com

Оргкомитет Зимней Олимпиады-2022 сообщал, что на проведение Игр потрачено около 3,9 миллиардов долларов.



Издание Business Insider заявляет, что реальная сумма в 10 (!) раз больше. По информации источника, проведение Олимпийских игр обойдется организаторам в 38,5 миллиардов долларов.

Все расходы:

инвестиции в инфраструктуру – 20,8 миллиардов

затраты на сообщение между Пекином и Чжанцзякоу – 9,2 миллиарда

расходы на подготовку к Олимпиаде и зарплату работникам – те самые 3,9 миллиарда

затраты на строительство спортивных сооружений – 3,7 миллиарда

расходы на строительство новых станций метро – 0,77 миллиарда

Так, предстоящие Игры станут одними из самых дорогих в истории – рядом с предыдущей Олимпиадой в Пекине 2008-о года (точной информации нет, но фигурируют цифры от 42 до 52,7 миллиардов) и Зимними Олимпийскими играми в Сочи 2014 года (невероятные 59,7 миллиардов долларов).

Напомним, что на Олимпиаде-2022 рассчитывают на заполнение трибун на 30%.