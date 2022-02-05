Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 6 февраля
5 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны первые медали. Правда, украинским спортсменам пока похвастаться нечем.
Что же, посмотрим каким для нашей сборной будет 6 февраля. Вот полное расписание всего дня соревнований в столице Китая.
Расписание 6 февраля на Олимпийских играх-2022
Горнолыжный спорт
- 05:00 Скоростной спуск. Мужчины
Украина – Иван Ковбаснюк
Лыжные гонки
- 9:00 Скиатлон 15 км +15 км. Мужчины
Украина – Руслан Перехода, Алексей Красовский
Керлинг
Смешанные пары. Групповой этап
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3:05 США – Чехия
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3:05 Великобритания – Китай
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8:05 Норвегия – Швеция
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8:05 Австралия – Швейцария
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8:05 Италия – Китай
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8:05 Канада – Чехия
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14:05 Канада – Австралия
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14:05 Италия – Швеция
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14:05 Швейцария – США
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14:05 Норвегия – Великобритания
Фигурное катание
- 3:30 Командные соревнования. Одиночное катание. Короткая программа. Женщины
Украина – Анастасия Шаботова
- 5:50 Командные соревнования. Одиночное катание. Произвольная программа. Мужчины
Фристайл
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12:00 Могул. Квалификация 2. Женщины
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13:30 Могул. Финал 1. Женщины
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14:05 Могул. Финал 2. Женщины
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14:40 Могул. Финал 3. Женщины
Хоккей
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10:40 Группа В. Китай – Япония. Женщины
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15:10 Группа А. Швейцария – США. Женщины
Санный спорт
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13:30 Одиночки. Мужчины. 3-й заезд
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15:15 Одиночки. Мужчины. 4-й заезд (финальная)
Украина – Антон Дукач, Андрей Мандзий
Прыжки с трамплина
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13:00 Нормальный трамплин. 1-я попытка. Мужчины
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14:00 Нормальный трамплин. 2-я попытка (финальная). Мужчины
Украина – Евгений Марусяк
Сноубординг
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3:30 Слоупстайл. Финал. 1-й заезд. Женщины
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3:57 Слоупстайл. Финал. 2-й заезд. Женщины
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4:24 Слоупстайл. Финал. 3-й заезд (последний). Женщины
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6:30 Слоупстайл. Квалификация. 1-й заезд. Мужчины
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7:00 Слоупстайл. Квалификация. 2-й заезд. Мужчины
Конькобежный спорт
- 10:30 5000 метров. Мужчины