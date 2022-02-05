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Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 6 февраля

Кто из украинцев будет выступать в Пекине
Olympics Пекин-2022
05 февраля 21:34
Олимпийские игры-2022. Расписание всех соревнований 6 февраля
Керлинг на Олимпийских играх / Фото - by Lintao Zhang/Getty Images

5 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине были разыграны первые медали. Правда, украинским спортсменам пока похвастаться нечем.

Что же, посмотрим каким для нашей сборной будет 6 февраля. Вот полное расписание всего дня соревнований в столице Китая.

Расписание 6 февраля на Олимпийских играх-2022

Горнолыжный спорт

  • 05:00 Скоростной спуск. Мужчины

Украина – Иван Ковбаснюк

Лыжные гонки

  • 9:00 Скиатлон 15 км +15 км. Мужчины

Украина – Руслан Перехода, Алексей Красовский

Керлинг

Смешанные пары. Групповой этап

  • 3:05 США – Чехия

  • 3:05 Великобритания – Китай

  • 8:05 Норвегия – Швеция

  • 8:05 Австралия – Швейцария

  • 8:05 Италия – Китай

  • 8:05 Канада – Чехия

  • 14:05 Канада – Австралия

  • 14:05 Италия – Швеция

  • 14:05 Швейцария – США

  • 14:05 Норвегия – Великобритания

Фигурное катание

  • 3:30 Командные соревнования. Одиночное катание. Короткая программа. Женщины

Украина – Анастасия Шаботова

  • 5:50 Командные соревнования. Одиночное катание. Произвольная программа. Мужчины

Фристайл

  • 12:00 Могул. Квалификация 2. Женщины

  • 13:30 Могул. Финал 1. Женщины

  • 14:05 Могул. Финал 2. Женщины

  • 14:40 Могул. Финал 3. Женщины

Хоккей

  • 10:40 Группа В. Китай – Япония. Женщины

  • 15:10 Группа А. Швейцария – США. Женщины

Санный спорт

  • 13:30 Одиночки. Мужчины. 3-й заезд

  • 15:15 Одиночки. Мужчины. 4-й заезд (финальная)

Украина – Антон Дукач, Андрей Мандзий

Прыжки с трамплина

  • 13:00 Нормальный трамплин. 1-я попытка. Мужчины

  • 14:00 Нормальный трамплин. 2-я попытка (финальная). Мужчины

Украина – Евгений Марусяк

Сноубординг

  • 3:30 Слоупстайл. Финал. 1-й заезд. Женщины

  • 3:57 Слоупстайл. Финал. 2-й заезд. Женщины

  • 4:24 Слоупстайл. Финал. 3-й заезд (последний). Женщины

  • 6:30 Слоупстайл. Квалификация. 1-й заезд. Мужчины

  • 7:00 Слоупстайл. Квалификация. 2-й заезд. Мужчины

Конькобежный спорт

  • 10:30 5000 метров. Мужчины

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Комментарии 1

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5 февраля 2022г. 23:50
Я ну ніяк  не можу зрозуміти ,- чому китайську столицю Beijing ми називаємо Пекін-?
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