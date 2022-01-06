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02:00 Филадельфия Флайерс - Питтсбург Пингвинс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Калгари Флэймс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Флорида Пантерс -:- Запланирован
04:00 Аризона Койотис - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
04:00 Колорадо Эвеланш - Виннипег Джетс -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Детройт Ред Уингс -:- Запланирован
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Олимпийские игры-2022 в Пекине состоятся в ранее запланированные сроки

МОК не намерен переносить главные спортивные старты четырехлетия
Olympics Пекин-2022
10:42
Олимпийские игры-2022 в Пекине состоятся в ранее запланированные сроки
Пекин-2022 / Фото - globaltimes.cn
МОК (Международный олимпийский комитет) подтвердил, что Олимпийские игры-2022 в Пекине состоятся в запланированные сроки. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах во время видео-конференции.

На конференции президент НОК Швейцарии Ральф Штокли призвал Комитет перенести Олимпиаду из-за ситуации с коронавирусом в мире. Однако Бах заверил его, что Игры пройдут в назначенные даты и со всеми необходимыми мерами безопасности.

Также Бах отметил, что дела спортсменов, которые сдали положительный тест на COVID-19 перед вылетом в Пекин, а затем вылечились, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Цитирует функционера NRK.

«Мы сделаем все, чтобы мечты спортсменов не были разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх, должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни».


Напомним, Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.

Накануне организаторы Игр представили элементы церемонии награждения предстоящей Олимпиады.
Владимир Кириченко
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