Олимпийские игры должны оставаться вне политики. Что говорил Томас Бах в новогодней речи
Олимпийские игры-2022 в Пекине состоятся в ранее запланированные сроки
МОК не намерен переносить главные спортивные старты четырехлетия
10:42
Пекин-2022 / Фото - globaltimes.cnМОК (Международный олимпийский комитет) подтвердил, что Олимпийские игры-2022 в Пекине состоятся в запланированные сроки. Об этом сообщил президент МОК Томас Бах во время видео-конференции.
На конференции президент НОК Швейцарии Ральф Штокли призвал Комитет перенести Олимпиаду из-за ситуации с коронавирусом в мире. Однако Бах заверил его, что Игры пройдут в назначенные даты и со всеми необходимыми мерами безопасности.
Также Бах отметил, что дела спортсменов, которые сдали положительный тест на COVID-19 перед вылетом в Пекин, а затем вылечились, будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
Цитирует функционера NRK.
«Мы сделаем все, чтобы мечты спортсменов не были разрушены. Но для этого правила безопасности, установленные на Играх, должны стать для атлетов не просто правилами, а образом жизни».
Напомним, Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля.
Накануне организаторы Игр представили элементы церемонии награждения предстоящей Олимпиады.
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