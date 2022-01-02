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20:00 Бостон Брюинс - Баффало Сэйбрс 4:3 Окончен
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04:00 Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвс 120:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Портленд Трэйл Блэйзерс 139:106 Окончен
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05:00 Сиэтл Кракен - Ванкувер Кэнакс 2:5 Окончен
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19:30 Нью-Йорк Рейнджерс - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Запланирован
20:00 Детройт Ред Уингс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
20:00 Питтсбург Пингвинс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
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02:00 Вашингтон Уизардз - Чикаго Буллз 119:120 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Клипперс 116:120 Окончен
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Олимпийские игры должны оставаться вне политики. Что говорил Томас Бах в новогодней речи

США и Британия объявили дипломатический бойкот Пекину-2022
Olympics Пекин-2022
16:55
Олимпийские игры должны оставаться вне политики. Что говорил Томас Бах в новогодней речи
Томас Бах / Фото - IOC

Столица Китая Пекин станет первым в истории городом, который примет и зимние, и летние Олимпийские игры. Однако вокруг этих соревнований достаточно споров. В основном из-за проблем с нарушениями прав человека в Китае.

Дошло до того, что некоторые страны, включительно с США и Великобританией решились на дипломатический бойкот Олимпиады.

Помимо этого, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха критиковали за его позицию в деле Пэн Шуай. Эстафета олимпийского огня также вызывает протесты.

«Мы с нетерпением ждем успешных зимних Олимпийских игр в Пекине-2022. Мы уверены, что на основе нашего опыта нам удастся провести безопасные для всех соревнования.

Поддержка этих Игр международным сообществом заметна и очень приветствуется.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) одобрила Резолюцию об олимпийском перемирии консенсусом всех 193 государств-членов ООН.

Эта резолюция об олимпийском перемирии – еще одна демонстрация того, что мы можем выполнить нашу миссию по объединению мира, только если все будут уважать позицию, что Олимпийские игры должны быть вне всяких политических споров.

Таким образом, зимние Олимпийские игры 2022 года могут стать еще одним прекрасным примером мирных соревнований. Олимпийские игры стоят выше любых конфликтов.

В Олимпийских играх мы все уважаем правила, которые одни для всех, в олимпийском движении мы все равны.

2022 год будет отличной возможностью для олимпийского сообщества, прекрасной возможностью усилить роль спорта в обществе и внести свой вклад в построение лучшего постпандемического мира.

2022 год станет для нас шансом воплотить в жизнь наш новый олимпийский девиз: идти быстрее, стремиться выше, стать сильнее, держась вместе – в единстве». 

Кажется, таким образом Томас Бах вновь дал всем понять – ни о какой отмене Олимпийских игр не может быть и речи. Тем более, до их начала остается лишь чуть больше месяца.

Помимо этого, в своем новогоднем обращении президент МОК отметил проведение летних игр в Токио, заявив, что это были самые просматриваемые на цифровых платформах Игры в истории. Всего же, в общем числе, было более 3 миллиардов уникальных просмотров.

Также Томас Бах заявил о желании посадить Олимпийский лес в тропической Африке, в той, которая находится к Югу от Сахары. Цель – 350 тысяч деревьев, а также помощь 90 поселкам.

Еще, в последнее время, МОК следит за вовлечением молодежи в олимпийское движение. В первую очередь именно для этого будет проводиться виртуальная серия Олимпиады.

В общем, типичное заявление президента: прошлый год был сложным, но мы справились и я всем за это благодарен, в следующем нас ждут новые вызовы и мы должны сплотиться, чтобы их преодолеть.

Олимпийское движение поддается критике. Но Томас Бах пытается сохранять спокойствие. Кажется, ему это удается.

Сергей Лукьяненко
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Томас Бах Пекин-2022

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