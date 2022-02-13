Олимпийскую квалификацию в женском слоупстайле перенесли из-за непогоды

В Чжанцзякоу идет сильный снегопад

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Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине сообщили о переносе женской квалификации по лыжному слоупстайлу.

Соревнования должны были пройти в 4:00 в Чжанцзякоу, но были отложены из-за сильного снегопада. Новую дату проведения организаторы сообщат позже.

Украина в этих соревнованиях не представлена.

Напомним, по итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022.