По итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022
Олимпийскую квалификацию в женском слоупстайле перенесли из-за непогоды
В Чжанцзякоу идет сильный снегопад
13 февраля 10:49
фото / Getty Images
Организаторы Олимпиады-2022 в Пекине сообщили о переносе женской квалификации по лыжному слоупстайлу.
Соревнования должны были пройти в 4:00 в Чжанцзякоу, но были отложены из-за сильного снегопада. Новую дату проведения организаторы сообщат позже.
Украина в этих соревнованиях не представлена.
Напомним, по итогам первых двух заездов Гунько идет на последнем месте Пекина-2022.
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