Он четвертый с конца. Марусяк не смог выйти в финал прыжков с трамплина

Для 21-летнего спортсмена это дебютная Олимпиада

Евгений Марусяк / фото - Getty Images

В воскресенье, 6 февраля, в городе Чжанцзякоу прошел первый соревновательный раунд соревнований по прыжкам с обычного трамплина.

В нем приняли участие 50 спортсменов, 30 из которых прошли дальше. Украинец Евгений Марусяк не смог пробиться в финал. В единственной попытке он показал результат в 91,5 метра и получил оценку в 97,4 балла от судей, заняв 47-е место.

Напомним, Шмуратко на тренировке в Пекине впервые выполнил тройной аксель.