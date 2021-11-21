Они есть! Шансы сборной Украины выиграть Олимпийские игры-2022

ОИ в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля

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Менее трех месяцев осталось до начала зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

В букмекерских конторах уже можно сделать ставку на страну, которая выиграет медальный зачет. И вот, что интересно. Среди потенциальных победителей Игр есть и сборная Украины, хотя мы знаем, что наша страна не славится успехами в зимних видах спорта.

Тем не менее, на победу «сине-желтой» команды в медальном зачете можно поставить за коэффициент 500. Да, это очень много, но сам факт того, что данная ставка есть в линии – комплимент для Украины.

Напомним, на предыдущих Играх в Пхенчхане единственную медаль Украине принес фристайлист Александр Абраменко. Всего же на зимних ОИ на счету украинских спортсменов восемь наград: 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Лучший результат в медальном зачете – 13-е место в Лиллехаммере-1994.

Недавно министр спорта Украины заявил, что государство на 100% обеспечило подготовку спортсменов к Играм-2022.

Олимпийские игры-2022 пройдут с 4-го по 20 февраля.