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Определены топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году

Большинство спортсменов – призеры Олимпийских игр
Olympics
12:51
Определены топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году
Жан Беленюк / Фото: Getty Images

Ассоциация спортивных журналистов Украины определила топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году.

Лучшим атлетом был признан Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио. На втором месте оказался двукратный призер Игр пловец Михаил Романчук, третьем – Людмила Лузан (серебро и бронза ОИ в гребле на байдарках и каноэ).

Топ-10 атлетов Украины в 2021 году:

1. Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 баллов

2. Михаил Романчук (плавание) – 75

3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72

4. Александр Усик (профессиональный бокс) – 71

5. Елена Костевич (пулевая стрельба) – 48

6. Андрей Ярмоленко (футбол) – 34

7. Анастасия Савчук/ Марта Федина (артистическое плавание) – 32

8. Элина Свитолина (теннис) – 27

9. Дарья Белодед (дзюдо) – 26

10. Елена Старикова (велоспорт) – 22.

Напомним, Александр Усик, Жан Беленюк и Дарья Белодед вошли в топ-100 самых влиятельных людей Украины.

Сергей Остапенко
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Теги

Жан Беленюк Михаил Романчук Людмила Лузан Александр Усик Дарья Белодед Андрей Ярмоленко

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