Определены топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году
Ассоциация спортивных журналистов Украины определила топ-10 лучших атлетов Украины в 2021 году.
Лучшим атлетом был признан Жан Беленюк, который принес Украине единственную золотую медаль Олимпийских игр-2020 в Токио. На втором месте оказался двукратный призер Игр пловец Михаил Романчук, третьем – Людмила Лузан (серебро и бронза ОИ в гребле на байдарках и каноэ).
Топ-10 атлетов Украины в 2021 году:
1. Жан Беленюк (борьба греко-римского стиля) – 113 баллов
2. Михаил Романчук (плавание) – 75
3. Людмила Лузан (гребля на байдарках и каноэ) – 72
4. Александр Усик (профессиональный бокс) – 71
5. Елена Костевич (пулевая стрельба) – 48
6. Андрей Ярмоленко (футбол) – 34
7. Анастасия Савчук/ Марта Федина (артистическое плавание) – 32
8. Элина Свитолина (теннис) – 27
9. Дарья Белодед (дзюдо) – 26
10. Елена Старикова (велоспорт) – 22.
Напомним, Александр Усик, Жан Беленюк и Дарья Белодед вошли в топ-100 самых влиятельных людей Украины.
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