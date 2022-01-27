Опубликованы правила пользования соцсетями для участников Олимпийских игр в Пекине

Требования касаются публикаций спортсменов и аккредитованных лиц

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал правила пользования социальными сетями для спортсменов и других лиц во время Олимпийских игр в Пекине.



Спортсменам и аккредитованным лицам можно делать фотографии с использованием непрофессионального оборудования, записывать аудио/видео и делиться ими в личных аккаунтах. Однако размещать в соцсетях можно только материалы, сделанные в зонах для зрителей и олимпийской деревне, за исключением «зон ограниченного доступа».

Запрещено делиться аудио/видео записями в местах проведения соревнований: церемоний (включая открытие и закрытие Олимпиады), зонах для тренировок и практики; служебных зонах: это зоны, предназначенные для поддержки проведения Игр, куда не допускаются зрители, в том числе зоны только для атлетов и тренеров; зона ограниченного доступа: это поликлиника, больница для пациентов с COVID-19, станция допинг-контроля, фитнес-центр, столовые, центр сбора образцов и жилые зоны других олимпийских команд.

Также нельзя делиться сделанными на Олимпийских играх фото/аудио/видео в коммерческих или рекламных целях, «в любых благодарственных сообщениях с любыми индивидуальными спонсорами или другими третьими лицами, не спонсорами Олимпийских игр». Спортсменам запрещено выступать в роли представителей СМИ.

Нарушители обязани удалить материалы из соцсетей, при этом МОК или национальный олимпийский комитет может принять дополнительные дисциплинарные меры.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. В Олимпийскую деревню уже прибыли первые украинские спортсмены.



