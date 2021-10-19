Организаторам Игр-2022 в Пекине передали олимпийский огонь

Состоялась торжественная церемония передачи огня





Фото: AP

В Афинах на торжественной церемонии был передан олимпийский огонь организаторам зимних Олимпийских Игр-2022 в Пекине.



Церемония с официальными лицами Греции и Китая прошла без зрителей.

Глава НОК Греции Спирос Капралос получил олимпийский огонь от актрисы Ксанти Георгиу, исполняющей роль верховной жрицы. Затем огонь передали председателю оргкомитета Пекина-2022 Юй Цзайцину. После церемонии огонь отправят чартерным рейсом в Пекин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, ранее в Древней Олимпии был зажжен огонь Олимпийских игр в Пекине-2022.