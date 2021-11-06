Жданов о том, отстранят ли Украину до Пекина-2022: «Думаю, не успеют»
Организаторы ОИ-2022 показали медали, которыми будут награждаться спортсмены
Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля
15:30
Фото: The Sports Geek
Организаторы зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине показали медали, которыми будут награждаться спортсмены.
Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Ранее статистическая компания Gracenote сделала неутешительный прогноз для сборной Украины по количеству возможных завоеванных медалей.
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