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Организаторы Паралимпиады-2020 сообщили, будут ли допущены зрители на Игры
В префектурах, принимающих Паралимпийские игры, введен режим чрезвычайного положения
18:12
Фото: EPA
Организаторы Паралимпиады на своем официальном сайте сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии.
В связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на введение данного режима в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут приняты более строгие меры по предотвращению заболевания COVID-19, включая отсутствие зрителей.
Также организаторы просят общественность воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе.
На соревнования будут допущены школьники в рамках реализации государственной программы инклюзивности спорта.
Напомним, что Россия хочет принять Олимпиаду-2036.
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