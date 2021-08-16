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Организаторы Паралимпиады-2020 сообщили, будут ли допущены зрители на Игры

В префектурах, принимающих Паралимпийские игры, введен режим чрезвычайного положения
Olympics Токио-2020
18:12
Организаторы Паралимпиады-2020 сообщили, будут ли допущены зрители на Игры
Фото: EPA

Организаторы Паралимпиады на своем официальном сайте сообщили, какие ограничения будут на предстоящих Играх-2020 из-за сложной эпидемиологической обстановки в Японии. 

В связи с объявлением чрезвычайного положения в префектурах Токио, Сайтама и Тиба и запросом на введение данного режима в префектуре Сидзуока для проведения соревнований в этих областях будут приняты более строгие меры по предотвращению заболевания COVID-19, включая отсутствие зрителей.

Также организаторы просят общественность воздержаться от посещения соревнований на открытом воздухе.

На соревнования будут допущены школьники в рамках реализации государственной программы инклюзивности спорта.

Напомним, что Россия хочет принять Олимпиаду-2036.

Олег Шумейко-младший
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Теги

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