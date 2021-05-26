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Оргкомитет Токио-2020: «Чтобы население почувствовало безопасность Игр, необходимы дополнительные условия»

До старта Олимпиады меньше двух месяцев
Olympics
13:03
Оргкомитет Токио-2020: «Чтобы население почувствовало безопасность Игр, необходимы дополнительные условия»
фото - aa.com.tr

Глава оргкомитета Олимпийских Игр-2020 в Токио, Япония, Сэйко Хасимото заявил, что соревнования должны пройти в условиях максимальной безопасности. Для этого функционер настоял на дополнительных условиях в комментарии Р-Спорт.

«До Олимпиады осталось меньше двух месяцев. Идет подготовка к тому, чтобы это были спокойные и безопасные игры. Однако нужны дополнительные усилия, чтобы это смогли почувствовать жители Токио и население страны.

Немало людей, испытывающих беспокойство в связи с тем, что на Игры приедет большое число спортсменов и членов делегаций. Есть также и те, кто беспокоится из-за нагрузки, которая ляжет на систему здравоохранения».

Недавно стало известно, что генеральный партнер Игр призвал правительство Японии отменить Олимпиаду.

Антон Кривенко
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