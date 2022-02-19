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Отец Абраменко – о медальном прыжке сына: «Он его пробовал несколько раз, но ни разу в ноги не приземлился»

Фристайлист завоевал серебро Игр-2022
Olympics Пекин-2022
07:35
Отец Абраменко – о медальном прыжке сына: «Он его пробовал несколько раз, но ни разу в ноги не приземлился»
Фото: noc-ukr.org

Владимир Абраменко, отец Олимпийского чемпиона по фристайлу, а также обладателя серебряной медали Игр-2022 Александра Абраменко, в интервью пресс-службе НОК Украины прокомментировал успех сына на Олимпиаде в Пекине.

Каково быть папой двукратного медалиста Олимпийских Игр?

«Наверное, это как быть олимпийцем, который поднимается на пьедестал почета. Очень волнительно. Меня переполняет гордость за сына, за его результат».

Есть ли какие-то ритуалы перед стартом Александра у Вас? Созваниваетесь ли вы перед ответственными стартами?

«Мы созванивались накануне соревнований. Он очень переживал. Психологически его подорвала ситуация с командой (командные выступления, где мы рассчитывали на медаль, отменили из-за вспышки коронавируса в нашей сборной), все надежды были именно на смешанную команду. Но у нас мама больше с ним общалась, психологически настраивала, советовала, как вести себя

В день соревнований супруга никогда не смотрит соревнования. Либо работой какой-нибудь занимается, либо вообще выходит на улицу прогуляться. Я люблю смотреть сам дома, оцениваю, анализирую».

Что Вы чувствовали, когда Александр пошел на финальный прыжок?

«Я был очень рад уже тому факту, что он попал в шестерку. Он самый возрастной спортсмен там был. То, что он будет выполнять тройное сальто с пятью винтами, я знал. У него не было выбора, этот прыжок поставили в программу. Он его на тренировке пробовал несколько раз в Пекине, но не мог ни разу в ноги приземлиться. Но я рад, что все удалось. Про себя думал: только получи удовольствие».

Удалось Вам пообщаться с сыном? Какие были Ваши первые слова?

«Мы не сразу созвонились после выступления, я понимал, что у него интервью, немного не до этого. Но уже позже мы поговорили и я сказал ему: «Молодец. Мужчина. Поставил цель – выполнил». Мама больше уже говорила, хвалила его. Мы счастливы. Саша доказал, что золотая медаль Игр-2018 – не случайность. Большой молодец!»

Александр Абраменко стал самым титулованным украинцем в истории Зимних Олимпиад.


Рене Тер Велде
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