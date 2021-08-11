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Отмывание денег и другие нарушения. США ввели санкции против НОК Беларуси

Вашингтона запретил любое сотрудничество с организацией

Olympics
09:45
Отмывание денег и другие нарушения. США ввели санкции против НОК Беларуси

США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси.

Белый дом считает, что НОК Беларуси пособничал отмыванию денег, уклонению от санкций и обходу визовых запретов.

Согласно с решением официального Вашингтона, американским компаниям запретили заключать любые сделки с НОК РБ.

Также США упрекнули официальный Минск в устранении политической оппозиции и гражданских организаций, и создани угрозы для международных гражданских авиаперевозок.

В НОК РБ назвали санкции необоснованными, которые вызывают недоумение и сочувствие.

«Презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и другие основные юридические принципы равенства отошли на второй план по политическим причинам. Поэтом все это «абсолютно нелепо».

Напомним, следующим ввести санкции против Беларуси может Международный олимпийский комитет, где расследуют ситуацию с угрозами Кристине Тимановской.

Карен Агабекян
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