Отмывание денег и другие нарушения. США ввели санкции против НОК Беларуси

Вашингтона запретил любое сотрудничество с организацией





США ввели санкции против Национального олимпийского комитета Беларуси.



Белый дом считает, что НОК Беларуси пособничал отмыванию денег, уклонению от санкций и обходу визовых запретов.

Согласно с решением официального Вашингтона, американским компаниям запретили заключать любые сделки с НОК РБ.

Также США упрекнули официальный Минск в устранении политической оппозиции и гражданских организаций, и создани угрозы для международных гражданских авиаперевозок.

В НОК РБ назвали санкции необоснованными, которые вызывают недоумение и сочувствие.

«Презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и другие основные юридические принципы равенства отошли на второй план по политическим причинам. Поэтом все это «абсолютно нелепо».

Напомним, следующим ввести санкции против Беларуси может Международный олимпийский комитет, где расследуют ситуацию с угрозами Кристине Тимановской.