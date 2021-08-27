Одна серебряная медаль и три деревянных. Как выступила Паралимпийская сборная Украины во второй день Олимпиады-2020
Павленко принесла 10-ю медаль в копилку сборной Украины на Паралимпиаде-2020
Украинка завоевала бронзу в классе T11
07:28
Фото: aroged.com
В третий день Паралимпийских игр спортсмены сборная Украины завоевали 10-ю медаль на Ирах в Токио, Япония.
Бронзу в прыжках в длину в классе T11 завоевала Юлия Павленко. Украинка с результатом 4,86 м стала третьей в своей дисциплине, уступив олимпийской чемпионке 14 см.
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