Абраменко: «Олимпиада в Пекине будет последней для меня»
Пекин – первый город в истории, который примет летние и зимние Олимпийские игры
Сравните дизайны медалей
17:33
Фото: The New York Times
Пекин – первый город в истории, который примет летние и зимние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) предложил всем желающим сравнить дизайны медалей обеих Олимпиад.
Сверху медали ОИ-2008, снизу – 2022.
Напомним, в 2008 году в Пекина состоялась летняя Олимпиада. Украина на ней завоевала 27 медалей, заняв 11 место в общем зачете.
Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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