Пекин – первый город в истории, который примет летние и зимние Олимпийские игры

Сравните дизайны медалей

Фото: The New York Times

Пекин – первый город в истории, который примет летние и зимние Олимпийские игры. Международный олимпийский комитет (МОК) предложил всем желающим сравнить дизайны медалей обеих Олимпиад.

Сверху медали ОИ-2008, снизу – 2022.

Напомним, в 2008 году в Пекина состоялась летняя Олимпиада. Украина на ней завоевала 27 медалей, заняв 11 место в общем зачете.

Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.