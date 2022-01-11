Перед Олимпийскими играми в еще одном городе-милионнике в Китае объявили полный локдаун

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19:00 Таппара - Ред Булл Мюнхен -:- Перенесен
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14:00 Альтаир - Белый Барс 1:5 Окончен
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02:00 Монреаль Канадиенс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Тампа-Бэй Лайтнинг -:- Перенесен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Бостон Брюинс 3:7 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
04:00 Колорадо Эвеланш - Сиэтл Кракен 4:3 Окончен
05:00 Эдмонтон Ойлерс - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Нью-Йорк Рейнджерс 3:1 Окончен
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 103:99 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Юта Джаз 126:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс 101:98 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Сан-Антонио Сперс 111:96 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Филадельфия Севенти Сиксерс 91:111 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Бруклин Нетс 114:108 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Кливленд Кавальерс 108:109 Окончен
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05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 1:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:0 2-й период
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05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 32:52 3-я четверть
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02:00 Баффало Сэйбрс - Тампа-Бэй Лайтнинг 1:6 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Коламбус Блу Джекетс - Чикаго Блэкхокс 2:4 Окончен
02:00 Флорида Пантерс - Ванкувер Кэнакс 5:2 Окончен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Колорадо Эвеланш 5:4 Окончен
04:00 Калгари Флэймс - Нью-Йорк Айлендерс -:- Перенесен
05:00 Анахайм Дакс - Питтсбург Пингвинс 1:3 Перерыв
05:00 Вегас Голден Найтс - Торонто Мейпл Лифс 1:3 3-й период
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Детройт Ред Уингс 1:0 2-й период
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02:00 Вашингтон Уизардз - Оклахома-Сити Тандер 122:118 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Финикс Санс 95:99 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Детройт Пистонс 133:87 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Миннесота Тимбервулвс 128:125 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Голден Стэйт Уорриорз 116:108 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Денвер Наггетс 32:52 3-я четверть
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02:00 Бостон Брюинс - Монреаль Канадиенс -:- Запланирован
03:30 Даллас Старз - Сиэтл Кракен -:- Запланирован
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Миннесота Уайлд -:- Перенесен
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02:00 Индиана Пэйсерс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Шарлотт Хорнетс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Майами Хит -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
04:00 Юта Джаз - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
05:00 Чикаго Буллз - Бруклин Нетс -:- Запланирован
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19:00 БК Тернополь - Химик -:- Запланирован

Перед Олимпийскими играми в еще одном городе-милионнике в Китае объявили полный локдаун

У четырех китайских городах введены локдауны
Olympics Пекин-2022
11 января 16:59
Перед Олимпийскими играми в еще одном городе-милионнике в Китае объявили полный локдаун

Менее чем за месяц до начала зимних Олимпийских игр в Пекине правительство КНР объявило локдаун в городе-милионнике Аньян, сообщает Associated Press.

Жесткий карантин ввели после того как 10 января в городе были обнаружены два случая заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 «омикрон».

Жителям города запретили покидать свои дома, а общественные места, магазины и заведения были закрыты. Разрешена работа только магазинов, продающих товары первой необходимости.

Также местные власти ограничили передвижение автомобилей, запретив поездки без необходимости.

В Аньяне будут проводить массовые тестирования на коронавирус для 5,1 млн человек, проживающем в нем.

Случаи заражения «омикроном» в Аньяне связывают с двумя случаями заражения в городе Тяньцзинь 8 января. Тогда местные власти ввели локдаун в отдельных районах города и ввели массовое тестирование. В Тяньцзине среди 14 миллионов «омикрон» жителей подтвердили у 97 человек.

Ранее полный локдаун ввели в городах Сиань и Юйчжоу.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года.

Карен Агабекян
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