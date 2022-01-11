Перед Олимпийскими играми в еще одном городе-милионнике в Китае объявили полный локдаун

У четырех китайских городах введены локдауны

Менее чем за месяц до начала зимних Олимпийских игр в Пекине правительство КНР объявило локдаун в городе-милионнике Аньян, сообщает Associated Press.



Жесткий карантин ввели после того как 10 января в городе были обнаружены два случая заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 «омикрон».

Жителям города запретили покидать свои дома, а общественные места, магазины и заведения были закрыты. Разрешена работа только магазинов, продающих товары первой необходимости.

Также местные власти ограничили передвижение автомобилей, запретив поездки без необходимости.

В Аньяне будут проводить массовые тестирования на коронавирус для 5,1 млн человек, проживающем в нем.

Случаи заражения «омикроном» в Аньяне связывают с двумя случаями заражения в городе Тяньцзинь 8 января. Тогда местные власти ввели локдаун в отдельных районах города и ввели массовое тестирование. В Тяньцзине среди 14 миллионов «омикрон» жителей подтвердили у 97 человек.

Ранее полный локдаун ввели в городах Сиань и Юйчжоу.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начнутся 4 февраля 2022 года.