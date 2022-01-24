МОК готов пересмотреть правила допуска спортсменов на Игры в Пекин-2022
Первый случай заражения COVID-19 в Пекине. Заболевший – представитель олимпийской делегации одной из стран
Коронавирус продолжает атаковать столицу Китая
10:53
Пекин-2022 / Фото - japantimes.co.jpОргкомитет зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине на своем официальном сайте сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в преддверии старта турнира.
Накануне в Китай прибыли еще 529 человек, задействованных в проведении Олимпиады. Четверо из них сдали положительные тесты на COVID-19, включая представителя спортивной делегации одной из стран.
Также сообщается, что еще двое зараженных были выявлены среди лиц, прибывших в столицу Китая ранее.
Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля.
Ранее МОК рассказал об изменении мер по борьбе с коронавирусом на зимних Олимпийских играх-2022.
Комментарии 0