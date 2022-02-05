Пидручный: «Один штрафной круг лишил нас возможности побороться за топ-10»

Дмитрий Пидручный / фото - Getty Images

Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги смешанной эстафеты, которая прошла в рамках зимней Олимпиады-2022.

Как чувствовал себя из-за холода? Как для первого старта нормально. Трудно что-то сказать, только последний круг бежал с чехом Михалом Крчмаржем. Он просидел за моей спиной круг. Пытался от него оторваться, но здесь довольно тяжело убежать. А на финише он меня опередил. Посмотрим анализ гонки, но пока ничего не могу сказать. Когда бежишь сам, без какого-либо контакта и на дальнем месте, показывать высокую скорость на трассе тяжело.

Надеемся, что будем набирать. Еще достаточно много стартов впереди. Увидим, что они нам дадут».