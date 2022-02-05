Пидручный: «Один штрафной круг лишил нас возможности побороться за топ-10»
Лидер сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги смешанной эстафеты, которая прошла в рамках зимней Олимпиады-2022.
«Моя ошибка – что не отреагировал правильно на ветер. Не знаю, где конкретно был просчет. Поговорим с тренерами, увидим, что было не так. К сожалению, один круг и одна потерянная позиция. И тот круг помешал побороться за высшие места, догнать команды, которые были выше.
Как чувствовал себя из-за холода? Как для первого старта нормально. Трудно что-то сказать, только последний круг бежал с чехом Михалом Крчмаржем. Он просидел за моей спиной круг. Пытался от него оторваться, но здесь довольно тяжело убежать. А на финише он меня опередил. Посмотрим анализ гонки, но пока ничего не могу сказать. Когда бежишь сам, без какого-либо контакта и на дальнем месте, показывать высокую скорость на трассе тяжело.
Надеемся, что будем набирать. Еще достаточно много стартов впереди. Увидим, что они нам дадут».
Напомним, Урош Велепец заявил, что плохая стрельба Валентины Семеренко – ошибка тренерского штаба сборной.