Пидручный: «Останавливаешься на несколько минут – и все дубеет»
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал про подготовку к смешанной эстафете Олимпиады-2022 и прокомментировал тяжелые погодные условия на трассе.
«Честно говоря, приспособиться к этим условиям очень тяжело. Холод такой – честно, не помню, чтобы при таких условиях приходилось соревноваться. Останавливаешься на несколько минут – и все дубеет. Но будем стараться и в таких условиях делать все возможное для этого. Одеваемся потеплее. Максимально пытались приспособиться к таким погодным условиям, но все равно мерзнем и холодно. Очень трудно. Сегодня самый холодный день и очень сильный ветер. Пришлось постараться, чтобы не обморозить кожу и закрыть находящиеся на виду места.
Подготовка без Санитры? Работается, конечно, не так хорошо, но мы с Алексеем Кравченко постоянно на связи: до тренировки, после тренировки. Жаль, что Санитра не видит, как мы работаем. Но связь держим и надеемся, что в ближайшее время она вернется и возобновит с нами работу.
Врач? Конечно (чувствуется отсутствие), но врач женской команды есть, он помогает. Массажист наш тоже принял часть обязанностей. Справляемся как можем, но будь врач, который ведет нас и знает все наши параметры – было бы лучше. А так все происходит в телефонном режиме, сбрасываются данные по кардиограммам, анализы. Он смотрит анализы, сравнивает с предыдущими».
Напомним, Урош Велепец рассказал о главных сложностях на Олимпиаде-2022.
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