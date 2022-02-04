Пидручный: «Останавливаешься на несколько минут – и все дубеет»

Дмитрий Пидручный / фото - biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал про подготовку к смешанной эстафете Олимпиады-2022 и прокомментировал тяжелые погодные условия на трассе.

Подготовка без Санитры? Работается, конечно, не так хорошо, но мы с Алексеем Кравченко постоянно на связи: до тренировки, после тренировки. Жаль, что Санитра не видит, как мы работаем. Но связь держим и надеемся, что в ближайшее время она вернется и возобновит с нами работу.

Врач? Конечно (чувствуется отсутствие), но врач женской команды есть, он помогает. Массажист наш тоже принял часть обязанностей. Справляемся как можем, но будь врач, который ведет нас и знает все наши параметры – было бы лучше. А так все происходит в телефонном режиме, сбрасываются данные по кардиограммам, анализы. Он смотрит анализы, сравнивает с предыдущими».