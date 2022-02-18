Пидручный: «Шансы на высокие места были почти в каждой гонке»
Пидручный рассказал, планирует ли поехать на Олимпиаду-2026
На тот момент украинцу будет 34 года
16:59
Дмитрий Пидручный / фото - НОК
30-летний украинский биатлонист Дмитрий Пидручный поделился мыслями относительно следующей зимней Олимпиады-2026, заявив, что не исключает такой возможности.
«Это решим позже. Не хочу загадывать так далеко вперед. В нашей жизни бывает всякое».
Стоит отметить, что Игры-2026 в Милане могут стать четвертыми в карьере биатлониста.
Напомним, ранее Пидручный подвел итоги Пекина-2022.